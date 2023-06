Napoli: approvate quattro delibere, una mozione e cinque ordini del giorno

Dopo l’approvazione del regolamento Tari, il Consiglio comunale ha, poi, approvato a maggioranza, con voto contrario di forza Italia e astensione di Lange e Clemente, la variazione di bilancio per la copertura di debiti fuori bilancio per circa 8 milioni di euro manifestatisi tra il primo luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Successivamente l’aula ha approvato a maggioranza la presa d’atto del prezzo complessivo di cessione dei suoli inseriti nei Piani di Riqualificazione Urbana di Soccavo. Voto contrario del gruppo Forza Italia e astenuta Alessandra Clemente (Misto).

Il consiglio è, poi, passato all’esame della deliberazione sulla nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, in riferimento alle modifiche richieste dall’Area Manutenzione al Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023 e dall’Area Centro Unico Acquisti e Gare per la Programmazione Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi. L’aula ha approvato la delibera a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Guangi e Savastano (Forza Italia).

L’aula ha poi votato favorevolmente all’unanimità la delibera per la ratifica dell’accordo di programma per la riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili.

All’unanimità il consiglio ha poi approvato una mozione e diversi ordini del giorno: un ordine del giorno a firma dei consiglieri Guangi e Savastano per impegnare la giunta affinché venga presentato in consiglio un piano di evacuazione in caso di eruzione dei Campi Flegrei; una mozione a prima firma Flavia Sorrentino per garantire la fruibilità degli arenili cittadini; un ordine del giorno, sempre a prima firma Flavia Sorrentino per promuovere l’offerta turistica balneare con la realizzazione di piattaforme lignee attrezzate sulle scogliere pre-esistenti; un ordine del giorno, sempre a prima firma Flavia Sorrentino, per garantire l’accesso e la sicurezza delle persone con disabilità allo Stadio Maradona e l’incremento dei posti a loro riservati; un ordine del giorno a firma del gruppo PD per la predisposizione di un piano per la raccolta e lo smaltimento degli addobbi collocati lungo le strade cittadine in occasione della festa per lo Scudetto della SSC Napoli; un ordine del giorno a prima firma Domenico Brescia per dedicare uno spazio del Teatro San Carlo alla memoria di Paolo Isotta.