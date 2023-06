Marano, giunta Morra: un assessorato anche per CASO?

559 Visite

Giunta Morra, un assessorato al gruppo CASO? Il primo cittadino, che deve accontentare i vari Giaccio, Carandente e il duo Coppola – Di Marino (Bisanzio – Caramella), starebbe trattando anche per un posto in giunta da dare ad uno dei suoi tanti sponsor. Nel caso di specie si tratterebbe dell’ex deputato Andrea Caso vicino alla lista “Marano in Europa”. Tale civica ha un solo consigliere nell’assise cittadina, Mario De Magistris, ma potrebbe comunque beneficiare di un assessorato poiché la lista Marano Rinasce (che di consiglieri ne ha ben 5) non ha formulato particolari richieste al Sindaco. Morra, dunque, ha la possibilità di poter giostrare anche con gli assessorati che, in teoria, spetterebbero a Marano Rinasce. La fumata bianca sulla giunta, attesa tra ieri e oggi, dovrebbe slittare a domani o al massimo al fine settimana. Morra si districa, intanto.













