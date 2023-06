MARANO, AREA PIP: IL CONSIGLIO DI STATO SENTENZIA: I CAPANNONI DIFFORMI NON SONO SANABILI. E ORA COSA FARA’ LA NUOVA AMMINISTRAZIONE TARGATA MORRA?

245 Visite

Il Consiglio di Stato (sesta sezione) ha bocciato, nel merito, il ricorso contro il Comune presentato dai legali della Iniziativa industriali di Sant’Antimo, la società dei fratelli Cesaro (attualmente interdetta per mafia) che ha realizzato il complesso industriale denominato Pip.

Nella fattispecie, i giudici amministrativi – e si tratta di una sentenza che crea naturalmente un precedente e di cui dovrà tenere conto l’amministrazione comunale guidata dal neo sindaco Matteo Morra – hanno rigettato il ricorso dell’appellante in relazione al caso di un capannone industriale per il quale i tecnici dell’ente cittadino, anni fa, avevano rilevato difformità urbanistiche. In pratica distanze non rispettate tra capannoni o tra capannoni e strade di accesso al Pip.

I giudici scrivono quanto segue: “E’ pacifico che il fabbricato è stato traslato rispetto al posizionamento previsto ed autorizzato nel permesso di costruire indipendentemente dalla volontà di questo, tanto è vero che la stessa appellante ne ha chiesto la sanatoria. Seppur di lieve entità, lo spostamento comporta la violazione della disciplina sulla distanza, sia rispetto ai confini sia rispetto al nastro stradale”.

E ancora: “La normativa sui confini stradali, come giustamente rilevato dal Tar, si applica a tutte le strade qualificabili ai sensi del codice della strada, anche a quelle private se destinate ad uso pubblico”.

“Non può, inoltre, nemmeno essere condivisa la tesi dell’assentibilità del capannone con Dia, non sussistendo, in atti, le prove della citata disposizione”.

Il rigetto dell’appello, inoltre, permette di assorbire anche l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse legittimo, in quanto il Comune ha revocato la concessione alla Iniziative industriali. La revoca risale al 2018.

Ricorso rigettato, pertanto, e società appellante condannata a rifondere le spese processuali. Il ricorso è il numero 437/2019.

Tale sentenza – pronunciata per uno specifico caso – crea un precedente e costringerà, verosimilmente, il Comune a procedere con i dovuti atti consequenziali (ordinanze di abbattimento o ripristino stato dei luoghi laddove sia possibile) per tutti i capannoni nelle medesime condizioni di difformità urbanistica. Nel caso del ricorso in oggetto, vinto dal Comune che era difeso dal professor Raffaele Manfrellotti, l’ordinanza è già stata emanata e deve essere fatta rispettare.

E’ forse la prima “rogna” per il neo sindaco Morra e per la sua amministrazione, che ora dovranno farsi carico della situazione. Dovranno, in pratica, far rispettare la legge oppure allinearsi ai comportamenti di altri sindaci e giunte, che hanno rimandato la questione alle calende greche.

Allo stato – lo ribadiamo ancora una volta – l’area Pip è del Comune e a sancirlo è un pronunciamento cautelare di Napoli nord. Il Consiglio di Stato ha invece sancito che le difformità urbanistiche oggetto di ricorsi non possono essere sanate. A Napoli nord, invece, si dibatte ancora sulla legittimità del trasferimento di alcuni capannoni (invenduti) dalla Iniziative industriali ad alcuni privati. In un caso un giudice ha dato ragione al Comune, in un altro no.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS