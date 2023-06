Napoli, trattativa Kim-Bayern agli sgoccioli: il sudcoreano a un passo dall’addio

67 Visite

Kim al Bayern Monaco. Sembra ormai cosa fatta. Secondo quanto scrive Fabrizio Romano su Twitter, l’accordo tra il difensore centrale coreano del Napoli e il club tedesco è agli sgoccioli. Sono in via di definizione i dettagli per un accordo quinquennale. Kim è pronto ad accettare, anche se non ha ancora firmato. A meno che non dovesse farsi avanti qualche altro club con un’offerta più alta, Kim passerà al Bayern senza ombra di dubbio.













