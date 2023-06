Funerali Amatore, Don Mimmo Battaglia durante l’omelia cita Jovanotti: “La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare”

934 Visite

Sono in corso di svolgimento le esequie di Luigi ed Enrico Amatore, rispettivamente padre e figlio, morti drammaticamente in un incidente di volo. A celebrare il funerale alla presenza di tantissimi amici e parenti il Vescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia. Queste le sue parole durante l’omelia: “Non so perché si muoia. Non so perché è necessario. Ma so che è qualcosa che va oltre ogni ragionamento umano. Il dolore è grande e sarà ancor più grande dopo. Enrico è Luigi, grazie per la vita che ci avete dato. Per il coraggio, per l’amore. Ai giovani dico di non pensare che tutto sia inutile: ogni volta che lottate per la vostra vita, i sogni, la dignità, Enrico e Luigi saranno con noi”. L’alto prelato ha anche citato un passaggio di una celebre canzone di Jovanotti: “La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Vola ancora, Enrico. Il tuo papà ti accompagna in questo ultimo viaggio, un viaggio in un luogo infinito, senza spazio, senza tempo e senza distanze”.













