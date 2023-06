Sant’Antimo, rendiconto non approvato (voto finale 12 pari) ma è giallo sul destino dell’amministrazione Buonanno

È degno di un thriller politico il finale dell’Amministrazione del sindaco Massimo Buonanno. Il prefetto di Napoli aveva diffidato il Consiglio Comunale di Sant’Antimo ad approvare il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2022, nel termine massimo di 20 (venti) giorni decorrenti dall’ultima data di notifica del presente provvedimento ai singoli Consiglieri, precisamente entro il dieci giugno. Quattro consiglieri di maggioranza, Andrea Petito, Francesco Cesaro, Pietro Paolo Di Matteo e Antimo Puca, hanno espresso con l’opposizione voto contrario all’approvazione del rendiconto. L’assenza del consigliere di opposizione Innocenzo Treviglio ha determinato un caso particolare: dodici voti a favore e dodici contrari. Secondo il regolamento interno del Comune il rendiconto in aula non è stato approvato. In questo caso, la Prefettura avverte che saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all’art. 141, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale. Tuttavia, sembra che l’esito del voto in aula (12 favorevoli e 12 contrari) abbia offerto al Presidente del Consiglio comunale la possibilità di convocare il consiglio comunale per lunedì 19.06 alle ore 18.