Stanotte gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ruoppolo, hanno notato tre persone litigare tra loro colpendosi con calci e pugni.

I poliziotti hanno bloccato i tre, napoletani tra i 25 e i 40 anni, e li hanno denunciati per rissa aggravata.













