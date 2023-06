Marano e Mugnano in lutto per la tragica scomparsa del figlio e del marito della preside Varriale. Izzo: “I sindaci delle due città predispongano bandiere a mezz’asta”

Un grave lutto ha colpito le comunità scolastiche di Marano e Mugnano per la tragedia occorsa alla Dirigente Scolastica del Segrè, con sede centrale a Marano e succursale in Mugnano, Prof.ssa Lina Varriale, la quale in un tragico incidente di volo ha perso marito e figlio, Luigi ed Enrico.

Gli Amatore erano marito e figlio della Dirigente Scolastica Lina Varriale, persona molto nota nelle due cittadine di Marano e Mugnano per le sue capacità e competenze nel mondo della scuola e per il suo impegno nel sociale. Le figlie della Preside Varriale, Anna e Giuseppina Amatore, sono due insegnanti dell’I. C. Socrate-Mallardo di Marano, due comunità scolastiche attonite al cospetto di questa immane tragedia che si stringono al dolore della Preside Varriale e delle due sue figlie Anna e Giuseppina. In segno di lutto e di vicinanza alla famiglie Amatore e Varriale invito i due Sindaci delle due cittadine (Mugnano e Marano a predisporre le bandiere a mezzasta con il fiocco nero in segno di lutto delle comunità scolastiche mugnanesi e maranese.

Michele Izzo vice preside I. C. Socrate-Mallardo.