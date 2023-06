NaNo Film Festival 2023, ecco il programma

47 Visite

Dall’8 all’11 Giugno al TAN di Napoli avrà luogo la 4a Edizione del NaNo Film Festival.

“Quatto giorni pieni di Arte, Cultura e soprattutto Cinema” recita il claim del ricco

Programma. Cortometraggi, Talk, Libri, Canzoni, animeranno una importante Rassegna

che intende consolidarsi nel novero degli Eventi Regionali e Nazionali.

La Masterclass sul “Lavoro dell’Attore” di Gianluca De Gennaro, i rendez-vous con

Peppe Lanzetta e la ristampa di “Messico napoletano”, lo Storico e Saggista Alberto

Castellano con la fenomenologia dei successi seriali quali “Gomorra”, e il Reading sulla

“Poezia” del Poeta Alfonso Tramontano Guerritore, rappresentano un biglietto da visita

niente male. Soprattutto verso il Pubblico che ancora non conosce questa realtà.

Tanta attesa per le presentazioni letterarie degli autori indipendenti Dave Given, Ilaria

Mann, Antonio De Gennaro, Lia Esposito e, da Diana Edizioni, Emanuele Fusco e

Daniele Magliuolo, nonché per lo spettacolo inteattivo “S.I.R.I.” dell’associazione FA.C

Attenzione puntata sulle 36 proiezioni in programma, tra quelle in concorso e fuori

concorso, con l’assegnazione del premio in denaro destinato al Miglior Film, conferito

dalla preziosissima Giuria di Qualità.

“La nostra mission è quella di creare un connubio indissolubile e perpetuo tra la

Municipalità VIII, casa del NaNo Film Festival, e la Settima Arte locale, nazionale e

internazionale. Per farlo, abbiamo creato un ricco calendario di attività che possano

coinvolgere diversi tipi di pubblico.” Gelsomina Prositto, Project Manager della

Kermesse, ha le idee chiare. Così come il Direttore Artistico: “Sono molto orgoglioso

della crescente fiducia che autrici e autori di tutto il mondo ripongono nel nostro festival.

La qualità dei lavori in concorso è elevatissima e il mio impegno è ripagare quella fiducia

diffondendo e promuovendo i film in concorso e fuori concorso a un pubblico sempre più

vasto”

New entry della Squadra il Critico Cinematografico Francesco Della Calce, anche

Giornalista de “Il Mattino”, che farà da “collante” alla Manifestazione napoletana, grazie

all’esperienza maturata negli ultimi anni all’interno dei vari Direttivi Campani dei quali

fa parte: presenterà le Serate, moderando Eventi e Incontri con gli Artisti in Cartellone.

Ciliegina sulla torta, la Musica di Tommaso Primo e Giuseppe Madonna, che coi loro

Concerti offriranno ulteriori emozioni a tutti coloro che parteciperanno a questa intensa

