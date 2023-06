MARANO, INIZIA UFFICIALMENTE L’ERA MORRA. PRIMO DISCORSO: PRONTO AD ALLARGARE MAGGIORANZA, DIALOGO SUL PIANO URBANISTICO E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI

267 Visite

L’era Morra è ufficialmente iniziata. Dopo i saluti di rito, il primo cittadino, nel suo primo discorso ufficiale, ha ribadito che per risollevare le sorti della città è necessario il coinvolgimento e l’aiuto di tutti i cittadini. Ha fatto riferimento, poi, alla possibilità di poter ampliare la base della maggioranza e ha lanciato un messaggio all’opposizione, dichiarandosi pronto a dialogare con tutti, soprattutto sui temi più spinosi che riguardano l’ente, tra cui il nuovo Piano urbanistico comunale. In prima fila, a sostenerlo, oltre all’amico del “cuore” Eduardo Simioli, anche Lorenzo Di Marino, candidato con Luigi Baiano, anch’egli presente, l’immarcescibile Alberto Nasti, ex assessore di Perrotta e Bertini, e Gennarino Chiummariello, onnipresente. E ancora: Roberto Sorrentino e Francesco Vallefuoco, altri due fedelissimi di Morra













