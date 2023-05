Congresso Anppe: Capece confermato presidente nazionale. Covino new entry come consigliere

181 Visite

Si è svolto a Pescara il IV congresso nazionale dell’associazione nazionale polizia penitenziaria: Capece confermato Presidente nazionale dell’Anppe. La riconferma da parte dei 65 delegati dell’Anppe provenienti da tutta Italia, è avvenuta in una struttura alberghiera di Montesilvano, in provincia di Pescara. Il congresso ha offerto l’occasione a Capece di tracciare un bilancio delle attività, ma anche di parlare delle prospettive per il futuro e delle iniziative che accomunano le sessanta Sezioni dell’associazione sparse su tutto il territorio nazionale. I soci dell’Anppe hanno anche partecipato ad interventi di protezione civile in occasioni di gravi eventi calamità naturali, terremoti, alluvioni etc, che si sono verificate sul territorio nazionale (Abruzzo, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Triveneto, Liguria etc). Un contributo fondamentale come quello dei soci è la vigilanza nei varchi di accesso ai palazzi di Giustizia, nella vigilanza dei parchi e giardini pubblici e di accesso alle strutture scolastiche. Nella “squadra” dell’Anppe che affiancherà Capece per i prossimi anni spicca il nome del Generale di Brigata Mauro D’Amico che ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi istituzionali nel Corpo di Polizia Penitenziaria e che fino a pochi mesi fa era il direttore del Gruppo Operativo Mobile (GOM) della Polizia Penitenziaria. Tra gli eletti al congresso ci sono conferme ma anche nuove nomine. Ecco la “Squadra” che traghetterà per cinque anni l’Anppe: confermato alla presidenza nazionale il commendatore Donato Capece; spicca la nomina a vicepresidente vicario, il generale di brigata Mauro D’Amico, il vicepresidente nazionale ufficiale OMRI è Giovanni Battista De Blasis, il coordinatore nazionale il dott. Giuseppe Cimino, tra i consiglieri nazionali new entry per Angelo Covino, Saverio Brienza, Gabriella Ientilucci, Rosanna Gennarelli, Antonio Molitierno. Riconfermati: Umberto Vitale, Giovanni Battista Durante, Roberto Martinelli, Pasquale Salemme.

Angelo Covino, napoletano, referente della Rete di comunicazione della Direzione di Coordinamento Metropolitano dell’INPS di Napoli, è il nuovo consigliere nazionale dell’Associazione Nazionale di Polizia Penitenziaria. Covino, che si occupa anche della difesa e della rappresentanza dell’INPS al Tribunale di Napoli Nord, in materia di contenzioso per l’invalidità civile, è stato votato all’unanimità da tutti i presidenti locali e regionali, nonché dai coordinatori e consiglieri nazionali. La nomina è arrivata nell’ambito del IV Congresso Nazionale ANPPE, svoltosi a Pescara, che ha visto la riconferma al vertice del commendatore Donato Capece. Elezioni avvenute alla presenza di 65 delegati provenienti da tutta Italia, riunitisi presso una struttura alberghiera di Montesilvano.

