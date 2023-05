I sondaggi di Adl per il dopo Spalletti: da Luis Enrique a Conte

229 Visite

Nomi di caratura internazionale. Perché quello è il profilo che Aurelio De Laurentiis vuole dare al suo Napoli. E questo è il momento dei sondaggi, in cui il presidente azzurro – già di per se stesso decisionista – si immerge prima di prendere una scelta importante e complessa, che spesso preferisce assumere da solo, senza parlarne nemmeno con i suoi più stretti collaboratori. I tanti nomi, da Luis Enrique a Conte.

Lo spagnolo, ex c.t. della Spagna e con un passato a Barcellona e Roma, è l’ultima idea, mentre per il produttore cinematografico Conte è un vecchio pallino con cui in passato più volte ci sono stati contatti e confronti. I tecnici di grande personalità piacciono molto a De Laurentiis e riportare in Italia uno degli allenatori più vincenti, reduce dalle esperienze in Premier, che ha pure vinto con il Chelsea sei anni fa. Il primo rilievo cui si può pensare è quello tecnico-tattico, di sistema di gioco, visto che da anni predilige più che altro la difesa a tre. Ma Conte è tecnico capace di adattare le proprie idee alle caratteristiche dei giocatori e quando hai uno come Kvaratskhelia capace sulla fascia di saltare l’uomo, ecco che passare alla linea a quattro, addirittura a un 4-2-4 non sarebbe un problema.