AGGREDISCE UNA RAGAZZA ALL’ESTERNO DELLA STAZIONE DI CAMPI FLEGREI: ARRESTATO DALLA POLIZIA  

67 Visite

Ieri pomeriggio i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria della Campania hanno arrestato presso la stazione Campi Flegrei un cittadino marocchino di 38 anni destinatario di un provvedimento di carcerazione.

In particolare, l’uomo ha aggredito una persona colpendola al volto con una stampella; quest’ultima ha allertato gli agenti in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria Campi Flegrei che hanno rintracciato e bloccato l’uomo nella stazione.

Gli operatori, dopo averlo accompagnato negli uffici di polizia, hanno accertato che lo stesso era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dovendo espiare la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di furto, lesioni, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS