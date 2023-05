Amministrative Marano, Izzo chiude le porte all’accordo con Giaccio. Morra dialoga con Fanelli, ma la quadra non è stata ancora trovata

226 Visite

Niente accordo tra Teresa Giaccio, che si sarebbe proposta per un apparentamento, e il candidato sindaco Michele Izzo. Il vicepreside della Socrate, come ribadito durante il confronto con il candidato Morra andato in scena oggi pomeriggio (lo trovate sulla pagina Facebook di Terranostranews), non farà apparentamenti. La Giaccio, da quanto si apprende, ma si attendono conferme ufficiali, sarebbe intenzionata a sostenere (in autonomia) Morra per rendere pan per focaccia a coloro che nelle fila del centrodestra hanno sostenuto Izzo e non la semisconosciuta Schiattarella.

Morra, che nei giorni scorsi sembrava poco propenso ad apparentarsi, non ha ancora chiuso definitivamente le porte a un accordo con Stefania Fanelli e il suo gruppo. In cambio di che? Morra ha chiarito, nel corso del confronto, è la discussione è di natura politica e non relativa ad eventuali spartizioni di poltrone. Se accordo si farà, ad ogni modo, la Fanelli qualcosa otterrà in cambio. Con l’apparentamento guadagnerebbe consiglieri, con un accordo politico di diversa natura potrebbe incassare un assessorato o la presidenza del Consiglio. L’assessorato, però, non sembrerebbe essere gradito o soddisfare la candidata arrivata terza dopo il primo turno.













