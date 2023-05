Amministrative Marano, la Fanelli a un bivio: sostenere Morra in cambio di una delega o ruolo “pesante” o rimanere neutrale in nome della coerenza politica?”

320 Visite

I giochi, come scritto più volte, sono apertissimi. Il Pd e gli altri a sostegno di Morra, inutile farne un mistero, sperano nell’endorsement convinto di Stefania Fanelli, arrivata terza dopo il primo round; Izzo e i suoi, anche se ufficialmente non lo dicono, sperano nel sostegno di Baiano e di almeno grande parte del centrodestra.

Le maggiori curiosità, ad ogni modo, sono incentrate sulla Fanelli. Cosa farà? Si manterrà neutra e coerente con quanto fatto al primo turno o accetterà – senza apparentamenti, già esclusi da Morra – eventuali offerte dal candidato sindaco del Pd?

La Fanelli, a nostro avviso, se accordo deve fare deve farlo in cambio di una delega pesante e con il ruolo di vicesindaco. E’ probabile, invece, che le venga offerta la presidenza del Consiglio comunale. In tal modo la Fanelli conserverebbe anche il posto da consigliere e sarebbe meno “ricattabile”. Ma è un ruolo, quello di presidente dell’assise, che poco le si confà per la sua natura battagliera e tutt’altro che diplomatica su alcuni punti. Sono scelte, insomma, da fare con ponderazione. Da vicesindaco potrebbe avere molta più visibilità, ma sarebbe chiaramente a rischio esautoramento se dovesse (in seguito) entrare in conflitto con Morra o altri pesi massimi della coalizione che lo sostiene.













