Alle 23 hanno votato il 53,19 per cento degli elettori di Qualiano; a Quarto, invece, dato non ancora pervenuto alle 23. Quello delle 19 era di poco inferiore al 36 per cento. Marano di gran lunga sotto la media regionale: 39,75 per cento. Alle 19 era stato poco più del 28 per cento. Quello di Marano è il dato più basso a livello regionale. Urne aperte anche domani, dalle 7 alle 15.













