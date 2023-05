QUARTO. MASSIMO CARANDENTE GIARRUSSO, DOMANI CHIUSURA AL RUSTICANO

63 Visite

La campagna elettorale di Massimo Carandente Giarrusso si conclude domani (venerdì 12 maggio 2023) alle ore 19.30 con un incontro al ristorante “Il Rusticano” con la presenza del candidato eccellente del campione d’Italia del Napoli di Maradona Salvatore Bagni, candidato alla carica di consigliere comunale al suo fianco.

STOP AGLI AMICI DEGLI AMICI

Nelle ultime ore a tenere banco sono le considerazioni sulla triste attualità del momento. Come da tradizione, negli ultimi giorni di campagna elettorale gli imprenditori che hanno ricevuto lavori ed appalti escono allo scoperto per chiedere voti in favore del sindaco e dei consiglieri con i quali hanno collaborato.

Basta fare un giro per imbattersi in questi “post” davvero imbarazzanti in favore del sindaco uscente. La città di Quarto non merita tutto questo! Finalmente arriva la buona occasione per dire basta!

UN BIDONE DI DIFFERENZIATA

Altro tema è la cervellotica nuova raccolta differenziata. Un bidone per quanti si aspettavano la semplificazione delle procedure. Una pioggia di bidoncini colorati sta inondando i nostri condomini. Fare la raccolta differenziata è diventato un vero e proprio rompicapo. Come sempre a farne le spese sono le fasce più deboli come gli anziani che devono sforzarsi più di tutti a comprendere le nuove, cervellotiche, regole imposte da questa amministrazione.

Differenziata sì, ma senza il festival dei bidoncini. Maggiore razionalizzazione del calendario utilizzando come punto di partenza i giorni nei quali tradizionalmente si producono più rifiuti come la domenica per migliorare l’agenda. Utilizzandoli nel modo giusto si può proseguire ad utilizzare gli strumenti attuali senza riempire di nuovi bidoncini le case degli abitanti di Quarto. Facciamola bene!













