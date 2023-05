PROVVEDIMENTI DI GIUNTA REGIONALE: 5 MILIONI PER CINEMA E AUDIOVISIVI

55 Visite

Legge Cinema. La Giunta Regionale, in attuazione della propria Legge Cinema, nella seduta di oggi ha adottato il Programma Triennale di interventi per l’attività cinematografica e audiovisiva 2023/2025. Le risorse che così si rendono disponibili per la prima annualità ammontano a 5 milioni di euro. Così suddivise: 2,5 milioni per le opere audiovisive; 1,3 milioni per la Promozione: 700mila euro per il sostegno all’esercizio cinematografico; 500mila euro per le attività della Film Commission Regione Campania.













