MISURAZIONE GLICEMIA CON SISTEMA “FGM ABBOTT” PER 4 TIPOLOGIE DI PAZIENTI

In relazione all’utilizzo del nuovo sistema di misurazione della glicemia in continuo “FGM” aggiudicato dalla Soresa, il Presidente Vincenzo De Luca ha convocato e incontrato la Commissione Diabetologica Regionale composta dai maggiori esperti regionali/nazionali.

La Commissione Diabetologica Regionale ha segnalato che per alcune tipologie di pazienti, anche sulla base della letteratura scientifica attuale, è necessaria l’applicazione del sistema di misurazione della glicemia preesistente.

La Direzione Generale per la Salute ha pertanto comunicato alle Asl della Campania di garantire – nelle more di una procedura urgente di Soresa – l’acquisizione del sistema preesistente “FGM Abbott” per la seguente tipologia di pazienti indicati dalla Commissione Diabetologica Regionale:

1. Pazienti con diabete in età pediatrica

2. Pazienti con diabete in gravidanza

3. Pazienti con diabete di età superiore ai 65 anni

4. Pazienti con diabete tipo 1 in età adulta (18-65 anni) con storia di ipoglicemia documentata e ricorrente













