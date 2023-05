Quarto. Rosa Capuozzo: “Vogliamo un confronto pubblico con gli altri candidati sindaco”

41 Visite

La politica dietro le quinte non fa per noi. Ed è per questo che ho deciso di invitare tutti i candidati sindaci ad un confronto pubblico per raccontare a chiare lettere alla città e ai cittadini quali sono i progetti, le proposte e le idee per rilanciare Quarto.

Da settimane ormai la campagna elettorale è in corso. E mentre noi siamo in tour per strade e piazze, c’è chi predilige le stanze chiuse e gli uffici per stringere accordi. Noi non possiamo accettare che accada ancora tutto questo. Ed è il momento di organizzare un faccia a faccia, senza più filtri, senza più nascondersi.

Stiamo inviando a tutti i candidati l’invito ad un confronto, senza luoghi o mezzi prestabiliti. Siamo aperti a qualsiasi orario, giorno, luogo, piattaforma web e social, per aprire insieme un filo diretto con la città.

Sono pronta al confronto, ad un atto di trasparenza e di coerenza per parlare alla città di programmi e di idee, di vivibilità, di sicurezza, di rilancio, di sviluppo, di rinascita. Io ci sono e non mi sono mai sottratta, ora tocca a voi.