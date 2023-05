Giuseppe Conte a Quarto per sostenere la candidatura di Antonio Sabino

103 Visite

L’aula consiliare del comune di Quarto piena di persone per l’arrivo del pres. del M5S, Giuseppe Conte a sostegno del candidato a sindaco del Comune di Quarto, Antonio Sabino. Ad aprire il pomeriggio lo stesso sindaco ancora in carica, Sabino, che senza esitare è entrato a gamba tesa sui temi che hanno contraddistinto la città di Quarto in questi 5 anni di mandato. “Siamo stati riconosciuti come comune virtuoso dal Ministero dell’Interno in materia di contrasto alla criminalità organizzata con ben 72 beni confiscati alla camorra di cui parte già utilizzati a scopi sociali ed inclusivi. Quarto è cambiata totalmente sia sotto il profilo della legalità che di vivibilità; i cittadini si riconoscono, cosa che invece prima non accadeva, anzi, si sentivano contraddistinti in maniera negativa. Abbiamo dato uno slancio decisivo alla città e le persone a cui abbiamo confiscato i beni oggi hanno ancora il coraggio di fare campagna elettorale. Non lo permetteremo”, ha dichiarato Antonio Sabino.

“Quando ci siamo noi il malaffare e’ impossibile che ci sia – queste le parole del pres. Conte – Noi ci battiamo per i diritti dei cittadini e contrastiamo i privilegi dei soliti potenti”.













