A Calvizzano un murales per omaggiare il grande Lucio Dalla

Il comune di Calvizzano ha realizzato in Via Conte Mirabelli un murales dedicato al celebre cantautore bolognese Lucio Dalla. A darne l’annuncio è il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi che sulla sua pagina ha commentato così il dipinto:“È un’opera d’arte il murales dedicato a Lucio Dalla. Guardate qui. È degno di rappresentare il grande artista che fu. Un grande uomo. Un grande cantautore, compositore e attore. Lucio Dalla amò Napoli alla follia: ricordiamo una delle sue più celebri canzoni napoletane moderne, ‘Caruso’ e noi abbiamo voluto omaggiarlo così.

Il sindaco ha poi spiegato il motivo per cui il murales a Dalla è stato realizzato proprio su quella parete.

”Dalla più volte ribadì la sua passione per la città di Partenope: “Io non posso fare a meno, almeno due o tre volte al giorno di sognare di essere a Napoli…”. – queste furono le parole che spese per la nostra meravigliosa città. E proprio la canzone “Caruso” dallo stupendo ritornello «Te voglio bene assaje…», fu ispirata alla storia degli ultimi giorni del tenore Enrico Caruso. E la panchina che raffigura quel tenore è posizionata sotto il murales di Dalla, a Calvizzano. Poi c’è uno scorcio di Sorrento che collega il tutto con la canzone a cui Dalla si ispirò. Dalla e Caruso vicini, sono uno di fianco all’altro, proprio per ricordare quel grande legame tra i due, proprio per dimostrare il filo logico che lega le opere di decoro urbano realizzate nel nostro paese, ormai divenuto un “Comune Italiano d’Eccellenza” per quanto fatto attraverso la street art. Ringrazio Antonia Martinelli, in arte “Yttons” per aver realizzato questo splendido quadro. Ringrazio l’assessore con delega ai murales Oscar Pisani. Continueremo, continueremo a dipingere le nostre pareti, il bello è contagioso, la cultura è contagiosa, l’arte è vita.”.













