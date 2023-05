POZZUOLI: 54 chili di rame sottratti all’azienda per cui lavora. 42enne arrestato dai carabinieri

106 Visite

Questa notte i carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato per furto Michele Borrelli, 42enne puteolano già noto alle forze dell’ordine. Dipendente di un’importante società che si occupa di infrastrutture elettriche, è stato sorpreso in auto con il cofano carico di materiale di proprietà dell’azienda. 54 chili di bobine di rame sottratte e poi restituite al legittimo proprietario.

Borrelli è finito in manette ed è ora in attesa di giudizio.

BORRELLI Michele, nato a Pozzuoli il 24.04.1981













