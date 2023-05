Festa scudetto rimandata, ennesimo vertice in prefettura in vista del match di Udine

Ci risiamo. Tutto da rifare sotto il profilo dell’ordine pubblico con la consapevolezza che però tutto sarà meno complicato. «Perché – ragiona l’assessore Antonio De Iesu ex questore ed ex vicecapo della Polizia – non avremo la partita a Napoli, non ci saranno migliaia di turisti per le strade e non ci sarà nemmeno il Comicon». Moltissimo è proiettato a giovedì quando gli azzurri avranno il secondo match point scudetto. Fallito quello di ieri contro la Salernitana, il Napoli vince lo scudetto matematicamente se giovedì dovesse vincere a Udine – la partita è programmata per le 20,45 ma potrebbe essere anticipata alle 18,30 sono voci che rimbalzano da Roma – al netto dei risultati che conseguiranno sul campo la Lazio e la Juventus mercoledì. Se non facessero bottino pieno il Napoli potrebbe vincere il tricolore in albergo a Udine. E anche di questo margine di incertezza si parlerà domani in Prefettura nel corso di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’orientamento – a oggi – è puntare di più su giovedì perché si presume – questo il ragionamento – che la famosa esplosione di gioia ci sarà nel giorno in cui il Napoli giocherà e solo in caso di vittoria. Valutazione approfondite saranno fatte domani in Prefettura sull’argomento. Certo è che bisogna preparare – in ogni caso – un nuovo dispositivo perché lo scenario è cambiato. Quelli che si ritiene siano punti di forza per rimodulare il piano rispetto a ieri sono diversi. A iniziare dalla partita che si gioca a Udine e da una città priva di molti turisti arrivati a Napoli per il lungo ponte del Primo maggio. Il punto critico è invece l’aeroporto e andiamo di nuovo a giovedì. Come è accaduto dopo la vittoriosa gara degli azzurri a Torino contro la Juve, a Capodichino ad accogliere la squadra c’erano decine di migliaia di persone. Inizia a circolare l’idea – secondo quanto apprende Il Mattino – di chiudere viale Maddalena porta di accesso allo scalo aeroportuale. Dalla quale potrebbero passare solo coloro in possesso del biglietto, cioè che sono in partenza.