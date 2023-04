Amministrative Marano, centrodestra e Schiattarella ritornano sulla vicenda del Giudice di pace e i relativi finanziamenti

Nella giornata di ieri, di intesa con la coalizione di centro destra, ho protocollato il bando 2023 per il finanziamento regionale destinato ai comuni che ospitano sul territorio uffici di giustizia di prossimità. Anche l’anno scorso mi sono attivata per sollecitare la partecipazione al bando dei comuni in convenzione, anche quello di Marano che è il comune capofila, allo scopo di recuperare una parte delle somme versate per il mantenimento del Gdp di Marano. La carenza di risorse economiche non può giustificare la desertificazione del territorio con la chiusura o soppressione dei servizi, perché la ricerca, lo studio e la dedizione nella reperimento di fondi è fondamentale per avviare la rinascita della città. Laddove le imminenti elezioni dovessero premiare la coalizione che mi sostiene, sarà istituito un “team work” dedicato al monitoraggio, intercettazione e gestione procedurale dei finanziamenti extracomunali (europei, regionali, provinciali e ministeriali) per reperire nuove risorse finanziarie da inserire nel bilancio comunale in modo da poter pianificare gli interventi pubblici.

Comunicato stampa Schiattarella Sindaco, Fratelli d’Italia e Forza Italia