MARANO, PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE: SCATTA IL LICENZIAMENTO PER UN DIPENDENTE COMUNALE

Licenziamento con preavviso per un dipendente comunale di Marano. All’esito di un procedimento disciplinare, per un dipendente con meno di cinque anni di servizio è scattato il licenziamento. Nel documento apparso sul sito istituzionale del Comune non vi è traccia del nome della persona licenziata. Ancora una volta, come accade anche per altri atti, non è possibile sapere chi e per quale ragione venga punito con un provvedimento così drastico, come da tempo ormai non è possibile più verificare chi siano i beneficiari di condoni e permessi di costruire. La legge sulla privacy, che contempla l’oscuramento dei dati sensibili (di tutti o di una parte?), è importante, ma lo è allo stesso tempo anche il diritto di cronaca e il diritto, da parte del cittadino, di poter conoscere cosa accade nell’ambito del principale ente pubblico cittadino. E’ una vecchia storia e bisognerebbe tener conto di tutte le esigenze.

L’esautoramento del dipendente comunale è scattato in applicazione all’articolo 72, comma 9, punto 1 del Contratto nazionale collettivo di lavoro. Il lavoratore cesserà di prestare servizio per il Comune a partire dal 16 giugno del corrente anno. Il 15 sarà l’ultimo giorno di lavoro. Il procedimento disciplinare era stato avviato il 29 novembre dell’anno scorso.













