Napoli, In consiglio comunale approvato all’unanimità l’ordine del giorno sulla riqualificazione del quartiere Ponticelli

L’Aula è passata quindi all’esame dei punti iscritti all’ordine dei lavori. Il consigliere Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha illustrato il suo ordine del giorno, approvato all’unanimità, sulle proposte di azioni amministrative per avviare un processo di riqualificazione del quartiere Ponticelli. Un quartiere interessato negli anni dalla scelta di localizzarvi numerosi insediamenti di case popolari e discariche, con l’aggravante di una forte presenza della criminalità organizzata, di un elevato tasso di evasione scolastica, della crisi del commercio e della diffusa violazione delle regole della civile convivenza. Molti sono gli errori commessi nelle passate scelte amministrative, ma di certo serve un cambio di passo per dare una vocazione al territorio e una speranza ai cittadini onesti che tra mille difficoltà vi risiedono, ha spiegato Cilenti.

L’odg impegna il sindaco e la giunta a rafforzare il controllo sul territorio di Ponticelli attraverso presidi fissi di polizia municipale e di intensificare, in attesa della realizzazione della BRT, il trasporto pubblico su gomma e su ferro; inoltre propone di individuare possibilità concrete d’invertenti di manutenzione degli alloggi popolari, in particolar modo quella riferita al Rione De Gasperi. Manutenzione e ristrutturazione, dotando di nuove modalità di gestione, anche per gli impianti sportivi.

L’ordine del giorno impegna, altresì, l’amministrazione a rafforzare le iniziative culturali ed educative a medio-lungo termine anche per porre un argine alla dispersione scolastica e favorire azioni programmate di cura del verde. Al fine di incrementare lo sviluppo economico, si chiede l’impegno anche ad immaginare allocazione di attività produttive negli ampi spazi di proprietà comunale attualmente privi di piani di recupero e abbandonati.

Nel dibattito il consigliere Demetrio Paipais (Manfredi sindaco) ha ricordato l’importanza di interventi puntuali per un’area che sta cominciando a rivivere, e ha proposto una serie di tavoli tecnici per affrontare questa emergenza. Per Gennaro Acampora (PD) il tema Ponticelli va inserito nella più ampia riflessione ampia e non banale sull’area est. Serve assicurare presidi delle forze dell’ordine e rilanciare tutti i servizi strategici per la qualità della vita. Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) ha evidenziato che tutte le periferie industriali della città hanno bisogno di una nuova visione e programmazione per un nuovo modello di sviluppo.

Il consigliere Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha ricordato quanto disposto dal regolamento comunale per la trattazione degli ordini del giorno, evidenziando la procedura irrituale seguita oggi che tuttavia potrebbe inaugurare un nuovo metodo di lavoro con focus sui singoli quartieri.

Iris Savastano (Forza Italia) ha chiesto presidi fissi a Ponticelli come in tutti i quartieri della città.

Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) ha condiviso la necessità di presidi fissi e ha manifestato apprezzamento per il lavoro svolto finora dall’assessore De Iesu. Ponticelli sta per vivere un nuovo corso grazie ai futuri investimenti, come il nuovo polo pediatrico e le nuove infrastrutture.

Salvatore Guangi (Forza Italia) ha definito importante l’ordine del giorno su Ponticelli, ma il tema va trattato per tutte le aree della città. Non è cambiato nulla rispetto all’epoca de Magistris, non c’è stato il cambio di passo auspicato. Per Gennaro Rispoli (Manfredi sindaco) la riqualifica dell’area est favorirà anche un decentramento delle attività sanitarie del quale tutta la città beneficerà.

La vicesindaco Laura Lieto ha espresso parere favorevole all’ordine del giorno e ricordando gli investimenti programmati nell’area nell’ambito della rigenerazione urbana e della valorizzazione degli spazi aperti. A queste misure si aggiungeranno importanti infrastrutture, frutto di importanti accordi di programma che porteranno anche una serie di servizi per il territorio. L’assessore De Iesu è intervenuto chiarendo che la dotazione delle forze di polizia in città è totalmente insufficiente, bisogna essere chiari. Chiedere presidi fissi è un falso problema, ha aggiunto De Iesu, ma bisogna piuttosto puntare sulla presa in carico dei minori a rischio, su misure concrete per il loro recupero.