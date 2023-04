Inps, primo giorno di lavoro per i neo assunti: 311 a Napoli

48 Visite

Ha preso il via stamattina, con la firma del contratto e un kit di

benvenuto, l’ingresso in INPS dei 4.124 vincitori del concorso

pubblico per 1.858 posti di Consulente di protezione sociale.

In particolare, a Napoli, sono stati destinati ben 311

funzionari che hanno sottoscritto il contratto di accettazione

a tempo indeterminato presso la Direzione del Coordinamento

Metropolitano Inps di via De Gasperi, 55.

Ad accogliere i neoassunti presso la struttura della Direzione di

Coordinamento Metropolitano, il Direttore Roberto Bafundi e i

direttori delle cinque filiali del Coordinamento metropolitano Inps:

Sandra Sarno, Giuliana Mazzarella, Rossella Pellegrino, Furio

Vai e Antonello Lilla, rispettivamente direttori della Filiale

Metropolitana di Napoli, Castellammare di Stabia, Nola, Vomero e

Pozzuoli.

Per supportare l’inserimento delle nuove risorse nell’Istituto, la

Direzione Centrale Formazione e Accademia Inps, ha predisposto un

percorso formativo di 6 giornate che si svolgerà dal 18 al 26 aprile,

presso l’Auditorium della Giunta Regionale Campania – Centro

Direzionale di Napoli, Torre C3, articolato in 7 moduli didattici:

Accoglienza, Orientamento, Engagement, Inserimento,

Accompagnamento, Valorizzazione e Formazione obbligatoria.

Gli incontri si svolgeranno in collegamento a distanza con tutto il

Territorio.

Nella giornata del 18 aprile, dopo i saluti istituzionali del Ministro del

Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, e del Ministro

per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, interverranno il

Presidente INPS, Pasquale Tridico, il Direttore Generale, Vincenzo

Caridi, ed, a seguire, il Direttore centrale Risorse Umane, Giuseppe

Conte ed il Direttore centrale della Formazione e Accademia

dell’INPS, Cristina Deidda.

Soddisfatto dei nuovi arrivi è stato il Direttore Roberto Bafundi,

che ha così commentato: “L’ingresso in Inps di nuove risorse

umane è una straordinaria opportunità per la nostra

Amministrazione e soprattutto per l’Area Metropolitana di Napoli, in

quanto serve a colmare la gravissima carenza di personale che da

anni sussiste nella complessa realtà metropolitana, e, al contempo,

segna una grande opportunità per le giovani e i giovani dei nostri

territori, di rimanere al Sud e di rispondere ai bisogni dell’utenza e

contestualmente a contribuire, col loro impegno, alla crisi e allo

sviluppo del nostro Meridione.”

Il Direttore Generale, Vincenzo Caridi, ha invece sottolineato che

“Si tratta di un momento importante per tutta la comunità Inps:

l’ingresso di nuove risorse giovani e preparate, serve a dare

un’ulteriore spinta al nostro processo di crescita. Per rispondere ai

bisogni degli utenti, per rispondere per erogare prestazioni e servizi

in maniera semplice e diretta a 60 milioni di italiani, occorre

rinnovare competenze e professionalità. Il concorso che abbiamo

espletato va esattamente in questa direzione: è un investimento sul

futuro, un passo fondamentale per creare valore pubblico.”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS