Quarto, tragedia in via Crocillo: un uomo perde la vita in un incidente stradale

Incidente mortale a Quarto, in via Crocillo: un anziano alla guida di un’autovettura ha impattato un camion ed ha perso la vita. Un anziano, Natale Fruttaldo, che era a bordo di un’autovettura, ha perso la vita nell’impatto con un mezzo pesante. Lo scontro, violentissimo, è avvenuto in via Crocillo, nei pressi del civico 77. Il tremendo impatto si è verificato intorno alle 9,30 di stamani. L’uomo alla guida dell’auto, una Panda, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della polizia municipale del comune flegreo e i carabinieri della locale stazione. Gli agenti hanno avviato le indagini di rito per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La Fiat Panda, a quanto pare, stava svoltando la rotonda per tornare i dietro, il camion si è trovato l’auto dinanzi alla sua corsia_ il mezzo pesante viaggiava, forse, ad alta velocità, inutile la frenata: preso in pieno l’utilitaria che si è ribaltata più volte.













