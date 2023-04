Misiani e Annunziata: “A Pomigliano nessuna condizione per presentare simbolo Pd”

55 Visite

“Non esistono le condizioni per un progetto serio e di prospettiva del centrosinistra in grado di dare una speranza e un futuro a Pomigliano d’Arco e per questo abbiamo deciso di non presentare la lista del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali. Il ritiro del Movimento Cinque Stelle e il sostanziale dissolvimento del cantiere del centrosinistra ci inducono a fare tabula rasa e ripartire da zero. A tal proposito procederemo alla nomina di un commissario del circolo PD di Pomigliano” – è quanto dichiarano Antonio Misiani, commissario regionale e Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del PD.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS