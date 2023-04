Marano. La voce degli studenti del Levi. “Commissari, riaprite e mettete in sicurezza la villetta comunale di San Rocco”

103 Visite

Con oltre 58.000 abitanti, Marano è uno dei comuni più popolosi della città metropolitana di

Napoli in Campania. Il territorio è ricco di testimonianze dell’epoca romana e non solo. Sono presenti vari monumenti che affermano il passaggio di varie civiltà nella nostra “patria”, tra cui il Castello Scilla e il Mausoleo del Ciaurro; senza dimenticare che nel XII secolo il comune fu scelto dall’imperatore Federico II – che fece erigere anche un castello in zona Monteleone – per cacciare nel tempo libero.

Nel corso della storia, Marano ha arricchito di cultura e di luoghi piacevoli la maggior parte

dei suoi 15 km², creando così punti di incontro per bambini, giovani e adulti. Questo fino ad

una decina di anni fa, quando, a causa di mancato interesse e di atti vandalici, è iniziato un

periodo di involuzione e decadimento. Tante sono le zone del comune che ad oggi si presentano malandate e trascurate. Quella che salta per prima all’occhio è lo stadio “Nuvoletta”, costruito nel lontano 2004 ma ormai chiuso da anni; o ancora il cinema “Lily”, successivamente “Siani”, presso Via IV Novembre, mete dei cittadini di tanti comuni limitrofi, in quanto unica struttura del tipo nella zona.

Purtroppo questi non sono gli unici edifici che sono stati sottratti ai cittadini di Marano, infatti poche, se non inesistenti, sono le aree dedicate ai bambini.

Ogni bambino deve avere la possibilità di trovare un luogo di svago nelle vicinanze.

Il gioco non è una perdita di tempo né un passatempo, ma è alla base della preparazione

alla partecipazione libera e piena alla vita culturale e sociale, come si ricava dall’art. 31 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia.

Da anni si inviano lettere e si propongono soluzioni al comune di Marano, ma spesso senza

risposta, lasciando così un paese al degrado.

Laddove, però, le autorità competenti non si attivano per soddisfare il benessere dei loro

concittadini, talvolta ci sono associazioni che agiscono al fine di provvedere alle mancanze del proprio municipio.

Lo spazio verde più ampio dedicato ai bambini è la villetta comunale di via San Rocco 27. La chiusura delle giostre, risalente all’8 novembre 2021, provoca enormi disagi a genitori e bambini, i quali ne soffrono maggiormente. Non tutte le famiglie hanno la possibilità di spostarsi con mezzi propri per soddisfare le esigenze dei propri figli, e pur volendo dirigersi in parchi più distanti con mezzi pubblici, non sempre è possibile dato il malfunzionamento anche di quest’ultimi, così come attesta una madre in una lettera diretta al Comune.

Un’ulteriore richiesta di aiuto è stata inviata da due bambini di 12 anni cresciuti da sempre

nel comune di Marano al giornale locale online “Terranostranews”. I due hanno accertato la

chiusura della villa comunale da parte dei commissari, ma testimoniano la continua presenza di loro coetanei in essa in quanto i cancelli sono rotti e facili da attraversare

nonostante la rete, anch’essa bucata. Inoltre la struttura ancora oggi è malandata e le

giostre al suo interno sono perlopiù inagibili. Un altro fattore fondamentale per la sicurezza di grandi e piccoli dovrebbe essere la presenza di un custode che, se ci fosse, potrebbe

assicurare l’assenza di atti vandalici e così facendo, permettere ai bambini di giocare

liberamente. Ad oggi è inconcepibile che in un territorio grande come Marano non siano presenti luoghi adeguati allo sviluppo sia fisico che sociale del bambino.

Tutti i bambini e i genitori di Marano chiedono esplicitamente al Comune di permettere a

chiunque voglia trascorrere del tempo in sicurezza nella villa comunale di San Rocco, di far

tornare questo posto com’era un tempo, in modo tale da rappresentare ancora una volta un

punto di incontro per giovani e adulti.

Firmato Francesca Di Marino, studentessa Carlo Levi (terza Gu – prof.ssa Maria Izzo).













