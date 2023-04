Bimbo abbandonato a Pasqua in ospedale. “Si chiama Enea, la mamma gli vuole bene ma non può seguirlo”

92 Visite

La Culla per la vita del Policlinico di Milano si è attivata oggi alle 11,40 circa per accogliere un bimbo di pochi giorni. Si tratta di un neonato di circa 2,6 kg di etnia caucasica, in buona salute. E’ il terzo bimbo che viene affidato alla Culla per la vita – una versione moderna della ruota degli esposti – da quando è stata attivata nel 2007. Il piccolo è ora accudito dagli specialisti della Neonatologia alla clinica Mangiagalli del Policlinico, dove sta seguendo i controlli di routine.

Accanto al bambino è stata trovata una lettera, scritta come se a parlare fosse il bebè, ma firmata “mamma”. “Ciao mi chiamo Enea”. “Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile













