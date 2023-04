RIAPRE PUNTA MOLINO BEACH RESORT & THERMAL SPA DI ISCHIA  

98 Visite

Lo storico Punta Molino Beach Resort & Thermal SPA di Ischia, già affiliato al network del lusso Condè Naste Johansen, riparte dal weekend di Pasqua con Fedegroup – azienda leader nei servizi in outsourcing per l’hotellerie – per un nuovo inizio, in continuità con la tradizionale ospitalità dell’isola e con uno sguardo al futuro e all’innovazione. Sotto la guida di Antonio Barbieri -manager napoletano di origini ischitane con straordinarie esperienze in progetti di ristrutturazione e riposizionamento alberghieri, in Italia e all’estero- lo storico resort, già icona della Dolce Vita di Ischia, riapre le sue porte al pubblico dopo un’importante riqualificazione dei servizi.

Punto di riferimento di lusso, accoglienza ed eccellenza nel mondo, Punta Molino Beach Resort & Thermal SPA gode di una vista unica sul Castello Aragonese e di un parco secolare che accoglie l’incredibile biodiversità della macchia mediterranea. Incastonato in questa splendida cornice naturalistica, il resort offre servizi esclusivi, dai percorsi termali e spa al beach service, passando per una ristorazione di altissimo livello, curati da uno staff scelto tra i migliori professionisti dell’accoglienza ischitana e non, capaci di soddisfare anche gli ospiti più esigenti e una domanda in continua evoluzione.

Per l’apertura di Pasqua, che inaugura la nuova stagione del Punta Molino Beach Resort & Thermal SPA, l’Executive Chef di Fedegroup Raimo Chiacchiera ha studiato una proposta che affonda le radici nella migliore tradizione ischitana e partenopea e rende omaggio ai profumi e ai sapori dell’isola con particolare attenzione alla stagionalità e alle eccellenze locali come mozzarella e ricotta, dalla fellata al casatiello e fave fresche a lasagna, costine di agnello e per finire dolci fatti in casa tra cui spiccano la celebre pastiera napoletana e il cornetto ischitano appositamente creato per il resort. Un menù che fa della semplicità tradizionale la sua cifra stilistica, da scoprire durante un pranzo all’aperto sulla splendida terrazza panoramica o all’interno del rinnovato ristorante dell’hotel, sempre aperto al pubblico, interno ed esterno alla struttura.

Il resort, che ha impresso un marchio indimenticabile nella storia dell’isola, fu costruito nel 1968 su progetto dell’architetto Giulio de Luca e comprende 84 camere di cui 24 suite, una spiaggia privata, un parco di oltre 8.000 mq affacciato sul mare, un centro spa e termale e 2 ristoranti, La Terrazza e il celebre O Rangio Fellone (di prossima riapertura).

