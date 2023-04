MARANO, ISOLA ECOLOGICA: CONTENITORI STRACOLMI E NON SVUOTATI DA TEMPO IMMEMORE. ENNESIMO SUCCESSO DEL COMUNE…

102 Visite

Altri grandi successi dell’amministrazione attualmente in carica a Marano? Dopo la magra figura sulla masseria del Galeota, il mancato rinnovo dei contratti per gli operatori dell’area Pip, almeno ad oggi, si segnalano anomalie gravi anche sul fronte dell’isola ecologica. Da mesi, da quando si è insediata la nuova ditta, i contenitori dei multimateriali del sito comunale non vengono svuotati. I cittadini si recano nell’isola ma non sempre riescono a conferire. Va avanti così, ormai da tempo, a quanto pare per la mancanza di un apposito mezzo. Non va meglio anche nella vicina villetta: l’erba è cresciuta a dismisura e nessuno pulisce. Nel cimitero, invece, non vengono rimossi scarti di bare e feretri. Per le terre di spazzamento, invece, nessuno sa nulla. Il nuovo bando per i rifiuti, inoltre, è stato un flop: nessuno ha risposto all’appello.













