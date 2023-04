MAX PEZZALI, DOPPIA DATA AL PALASELE CON MAX30 

49 Visite

È pronto a conquistare anche il PalaSele MAX30, l’inarrestabile e travolgente tour #HITSONLY nei Palasport di Max Pezzali: giovedì 6 e venerdì 7 aprile doppia data a Eboli per la grande festa, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, al suono di brani epici che da trent’anni uniscono diverse generazioni.

Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera lo scorso luglio con SAN SIRO CANTA MAX, la festa è ripresa nei Palasport, per continuare a celebrare una carriera così straordinaria. Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: da HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO, lo straordinario debutto che ha conquistato all’istante tutta Italia nei primi anni novanta, alle leggendarie SEI UN MITO e NORD SUD OVEST EST, passando per la romanticissima COME MAI e la nostalgica, commovente GLI ANNI, la scaletta ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce.

Già sold out da tempo lo show del 7 aprile, gli ultimi biglietti sono ancora disponibili per la tappa del 6 aprile al PalaSele di Eboli (online su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati) e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto i giorni dello show a partire dalle ore 18. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito a partire dalle ore 18.30, lo show avrà inizio alle ore 21.

Radio Italia è radio ufficiale del tour. Freccia rossa è partner ufficiale del tour. FANSHOPPING MERCHANDISING di Dino Bono è il merchandising ufficiale del tour..

IL CALENDARIO DEL #PALASELE 2023 Sarà un mese di aprile ricco di emozioni con la stagione dei grandi live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele di Eboli dove, come sempre, faranno tappa i principali grandi tour indoor, tra esclusive per il Sud Italia e la Campania, acclamati ritorni e ‘debutti” nella venues: Dopo Pezzali, martedì 11 aprile sarà il giorno del ritorno di Eros Ramazzotti con il “Battito Infinito World Tour”, unica tappa al Sud Italia già sold out. A seguire, per la prima volta arriva a Eboli “ALIS”, lo spettacolo internazionale di circo contemporaneo (senza animali) di Le Cirque Top Performers, atteso sabato 15 aprile con 2 spettacoli alle ore 17 e alle ore 21 e domenica 16 aprile alle ore 17. Doppia data anche per Renato Zero che, sulla scia dei monumentali festeggiamenti al Circo Massimo per i 70 anni e i 55 di carriera, farà tappa al PalaSele il 22 e il 23 aprile con la nuova tournée “Zero A Zero – Una Sfida In Musica”, prodotta da Tattica. La tranche primaverile del programma del #PalaSele2023 si concluderà con l’acclamato bis di Biagio Antonacci con il “Palco Centrale Tour”: dopo lo straordinario show sold out dello scorso novembre, il cantautore milanese tornerà in scena a Eboli il 25 maggio. Due gli appuntamenti già annunciati per il prossimo dicembre: la tappa di Giorgia il 2 dicembre con il suo nuovo tour “Blu Live”, e la tappa di LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024 il 26 dicembre 2023.

INFO UTILI Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti