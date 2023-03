Elezioni Marano, un altro pastrocchio in vista? Parte del centrodestra incontra Izzo per proporgli un accordo con la presenza dei simboli.

185 Visite

Una parte del centrodestra, ovvero pezzi di Fdi, Forza Italia e Lega, si recherà nel pomeriggio dal candidato Michele Izzo, sostenuto da tre civiche, per sondare la disponibilità da parte dello stesso ad accogliere i simboli dei partiti summenzionati. Partiti che non hanno ancora trovato la quadra sul candidato sindaco. Izzo, sostenuto dall’imprenditore edile Cerullo, dall’ex assessore diguidiano De Stefano e dal nipote Giovanni Pagano, ha sempre sostenuto che il suo progetto politico è prettamente civico. Accetterà dunque l’offerta di parte del centrodestra? Si farà ingolosire e tradirà il suo progetto iniziale? Conoscendolo, riteniamo di no. Ma staremo a vedere: la politica riserva sempre sorprese.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS