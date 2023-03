Centro Democratico: Rosa De Gregorio nuova coordinatrice a Marano

180 Visite

La dott.ssa Rosa De Gregorio, è la nuova coordinatrice di Centro Democratico nella città di Marano. La nomina è stata firmata dal Commissario regionale del partito, Vincenzo Varriale e condivisa dal Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza.

“L’incarico della Dott.ssa De Gregorio fa parte – si legge in una nota – di quel lavoro di tessitura e di costruzione sul territorio dell’area riformista e moderata. Sarà ancora di più rafforzata la presenza del Centro Democratico in città. La strutturazione del partito contribuirà ad aggregare tutti quei soggetti che si identificano in quei valori che trovano la loro naturale casa nell’area di centro. Alla Dott.ssa De Gregorio auguriamo buon lavoro certi che saprà ricoprire con autorevolezza e impegno il ruolo conferitoLe.” – lo hanno detto, in una nota congiunta, il Commissario Regionale Vincenzo Varriale e il Consigliere Regionale di CD Pasquale Di Fenza.