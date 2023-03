L’assassino dello chef di Roma e i suoi legami con la città di Marano

180 Visite

E’ un 43enne di Francolise, ma di origine maranese, l’assassino dello chef Emanuele Costanza, da tutti conosciuto come Manuel Costa, titolare dell’Osteria degli Artisti nel quartiere Esquilino a Roma, ucciso giorni fa da un colpo di pistola alla testa. Il killer è Fabio Giaccio, che si è costituito nei giorni ed ora è in carcere per il delitto avvenuto nella serata di venerdì. Secondo quanto emerge dall’interrogatorio del 43enne, il movente alla base dell’omicidio sarebbe di natura economica. Giaccio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è l’ex marito di una Orlando di Marano e sarebbe inoltre imparentato con un politico locale.













