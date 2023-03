M5S, Saiello: “Napoli, Manfredi e De Luca chiedano il risarcimento dei danni alle istituzioni coinvolte”

68 Visite

Il consigliere regionale: “Piantedosi riferisca in Aula”

“Quanto accaduto ieri a Napoli chiama in causa responsabilità oggettive. La presenza dei tifosi dell’Eintracht Francoforte era considerata ad alto rischio ma il divieto non è stato sufficiente ad arginare la follia che si è scatenata in città. L’attività di prevenzione messa in campo non è bastata ad evitare la devastazione del centro storico di Napoli, dunque è doveroso che il ministro dell’Interno Piantedosi riferisca urgentemente in Aula”. Nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.

“Adesso bisogna daspare i teppisti e aiutare le attività commerciali che hanno subito questa inammissibile violenza. Il ministro Piantedosi e l’Uefa devono interrogarsi e fornire spiegazioni alla città di Napoli e ai suoi cittadini. Invito il sindaco di Napoli Manfredi e il governatore della Regione Campania De Luca a chiedere il risarcimento dei danni alle istituzioni direttamente coinvolte” – conclude Saiello.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS