Calvizzano Festival d’Autore 2023: al via lo scouting degli artisti. Ospite d’eccezione delle kermesse Enzo Gragnaniello

Torna il “Calvizzano Festival d’Autore”, la seconda edizione entra nel vivo, e gode del patrocinio morale ed economico della Città Metropolitana di Napoli che già nella prima edizione ha certificato il valore culturale dell’evento. La kermesse è parte integrante del progetto: “Calvizzano: un paese sempre in festa da Natale all’Estate” e concorre alla formazione del “Cartellone degli Eventi Metropolitani”. La nuova edizione del 2023 ha in serbo grandi sorprese. È già partita la fase di scouting, volta ad acquisire brani inediti mai pubblicati da parte di giovani under 35 che possono inviare la propria proposta all’indirizzo: calvizzanofestival2023@gmail. com . Il prodotto musicale sarà sottoposto al vaglio di una commissione di esperti che selezionerà dieci proposte. Gli aspiranti artisti si contenderanno, nella serata del 24 giugno a Villa Calvisia, i primi tre premi. Al vincitore sarà garantita la: