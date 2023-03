Marano, dissequestrato Autopark dopo il ripristino dello stato dei luoghi. L’attività è interdetta per mafia

384 Visite

L’autorità giudiziaria, attraverso la polizia municipale di Marano, ha notificato il provvedimento di dissequestro dei locali (Autopark) di via Corree di Sopra-via Padreterno. I locali, la cui proprietà è riconducibile al signor Crescenzo Polverino e alla sua consorte, erano stati sequestrati nei mesi scorsi dai vigili di Marano. Il dissequestro arriva dopo il ripristino dello stato dei luoghi sollecitato dai magistrati inquirenti. L’attività Autopark resta interdetta per mafia, così come da provvedimento emesso dalla prefettura di Napoli e confermato in sede di giustizia amministrativa. Polverino ha inoltrato un’ulteriore istanza al prefetto per sollecitare la revoca dell’interdittiva. Si attendono sviluppi.













