MARANO, CLAMOROSO ELEZIONI: DE BIASE NON SARA’ CANDIDATO SINDACO. “MOTIVAZIONI FAMILIARI E POLITICHE, AZZERIAMO TUTTO E RIPARTIAMO”

Luigi De Biase si è ritirato dalla competizioni elettorale. Ieri l’annuncio alle persone che lo stavano sostenendo ormai da mesi. Lapidarie le dichiarazioni dell’ex sindaco Salvatore Perrotta: “Sono amareggiato e deluso, ma rispetto le decisioni di De Biase”. L’ex dirigente comunale avrebbe deciso di mollare sulla scorta di valutazioni familiari. Il centrodestra si era spaccato sul nome di De Biase, mentre su di lui avevano puntato l’ex assessore De Stefano, l’ex sindaco Perrotta e l’imprenditore edile Antonio Cerullo. “Mi faccio da parte perché allo stato non si sono trovati i presupposti per un governo di larghe intese, fermo restando che ci sono anche motivazione di carattere familiare. Se mi faccio da parte, in questo contesto, è pacifico che non accetterò incarichi istituzionali se mi venissero proposti dalle forze politiche del territorio. Volevo semplicemente dare un contributo per risollevare le sorti della città, non avevo mai detto di voler essere a tutti i costi candidato alla carica di primo cittadino. Coloro che sentono il peso della responsabilità politica, visto l’attuale impasse, facessero un passo indietro e ricominciare da zero senza alcuna preclusione verso le persone”.













