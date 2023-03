Puc Somma Vesuviana, arrivati pareri favorevoli

47 Visite

Rubina Allocca (Assessore all’Urbanistica): “PUC: arrivati i pareri favorevoli di Regione e Città Metropolitana. Adesso attendiamo il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti , Paesaggio”.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano): “Stiamo consegnando alla città uno strumento urbanistico che mancava da 40 anni!”.

“Come noto, l’Amministrazione comunale, con delibera di giunta municipale del 17 Giugno 2022, ha adottato in via definitiva il Piano Urbanistico Comunale e lo ha trasmesso alle amministrazioni competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio.

La Città Metropolitana di Napoli ha dichiarato la coerenza del piano alle strategie a scala sovracomunale individuate dalla medesima Amministrazione.

Inoltre, hanno espresso parere favorevole la Regione Campania, ai fini della Valutazione di Incidenza Appropriata, l’A.S.L. Napoli 3 Sud, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ed il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto di Caserta, ai fini della VIncA che è la valutazione di incidenza”. Lo ha annunciato Rubina Allocca, Assessore all’Urbanistica del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Allo stato si è in attesa degli ulteriori atti endoprocedimentali obbligatori, quali i pareri della Soprintendenza Archeologia – ha continuato Allocca – Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale, del Genio Civile Regionale.

L’Amministrazione comunale ha già provveduto a sollecitare i predetti Enti ad esprimere il parere di competenza, ai fini dell’approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio Comunale.

Ciò al fine di fornire alla collettività sommese uno strumento urbanistico moderno, per la realizzazione di una Città Sostenibile, con riguardo al territorio urbanizzato e alle aree di trasformabilità, al riordino e riqualificazione del territorio per lo sviluppo delle attività produttive, alla salvaguardia delle valenze ambientali e del patrimonio storico-artistico e archeologico, al rafforzamento della Rete ecologica e alla tutela del sistema ambientale attraverso il mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio non urbanizzato, nonchè alla minimizzazione degli impatti degli insediamenti presenti, alla razionalizzazione e potenziamento del sistema della mobilità”.

“Stiamo creando le condizioni per la Somma del futuro in grado di essere aperta ai giovani – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – con il primo Piano Urbanistico Comunale, in quanto il Piano Regolatore risale a ben 40 anni. Il puc è stato adottato nel Giugno del 2022 e ringrazio al riguardo anche l’allora Assessore all’Urbanistica, architetto Elena Di Marzo ed ora ha ottenuto le prime approvazioni. Ringrazio ugualmente Rubina Allocca, Assessore all’Urbanistica in carica, per la costanza e la determinazione necessarie al fine del conseguimento di un obiettivo prestigioso per la nostra città. Nell’ottica della più ampia informazione e della massima trasparenza, sarà cura dell’Amministrazione comunale tenere costantemente al corrente la cittadinanza dei futuri sviluppi del procedimento di formazione del Piano”.













