Napoletana trovata morta in un carcere a Parigi: è giallo sul decesso

La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo sul caso, ha disposto una nuova autopsia sulla salma di Gilda Ammendola, la 32enne originaria di Portici che si sarebbe impiccata nel carcere di Fleyry-Mèrogis a Parigi. Alla prima autopsia, svolta in Francia, non ha potuto partecipare nessuno dei familiari, a causa dell’ordinamento francese. Le indagini della Procura di Roma sono partite dopo le sollecitazioni dell’avvocato Domenico Scarpone, chiamato in causa dalla famiglia della vittima.













