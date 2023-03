NAPOLI, RASTRELLI (FDI), MANFREDI? AMMINISTRAZIONE CATATONICA, RIVEDERE OPZIONE POTERI SOSTITUTIVI

98 Visite

“Di là delle improbabili parole di rito del Sindaco, che magnifica risultati che la città non ha visto perché semplicemente non ci sono, sono mesi che denunciamo l’immobilismo di una amministrazione catatonica, mantenuta in vita da una maggioranza contro natura”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, commissario del partito di Giorgia Meloni a Napoli, commentando l’intervento nell’aula del Consiglio Comunale di Napoli tenuto dal sindaco Gaetano Manfredi per tracciare il bilancio a poco più di un anno di amministrazione.

“Confidiamo solo nell’attività di intervento del Governo nazionale, che dovrà rivedere anche l’opzione dei poteri sostitutivi in caso di conclamata incapacità delle amministrazioni locali”.













