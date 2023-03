Inaugurata a Quarto via 8 marzo 

65 Visite

Taglio del nastro questa mattina a Quarto per la nuova arteria che collega via San Gaetano al corso Italia, un’arteria importante inaugurata oggi nella Giornata internazionale della donna ed intitolata proprio così: via 8 marzo. Uno snodo che andrà a snellire il traffico veicolare realizzato in un tempo record per procedere a vele spiegate nell’intento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sabino, di ridare a Quarto quella giusta vivibilità che merita.

“Una mission di questa amministrazione comunale è stata da sempre quella di ridare dignità alla città”, dichiara Antonio Sabino. “Quarto merita di poter vivere serenamente le proprie strade, le proprie scuole, i propri spazi liberi. Cerchiamo di snellire il nostro territorio rendendolo più agibile e più bello anche se questo comporta qualche piccolo sacrificio a causa dei cantieri che sono aperti in città. Voglio ringraziare come sempre per il lavoro profuso e il grande impegno che l’amministrazione comunale mette in ogni progetto che cerchiamo di portare a termine. Una coesione nelle professionalità e nell’amore che si mette in campo quando si lavora per il proprio territorio. Quindi grazie, grazie all’amministrazione comunale grazie ai dipendenti comunali che hanno reso celere una burocrazia che talvolta diviene impedimento per la realizzazione delle opere”.













