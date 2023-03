Elezioni Marano, satira bis. Matteo Morra e il feeling con Andrea Caso. La coppia “d’oro” per gestire il Comune

195 Visite

Tra una riunione e l’altra e le infinite pantomime di questi giorni, tocca rilassarci con un po’ di sana satira. Dopo Teresa Giaccio e il centrodestra alla disperata ricerca di un candidato sindaco, ora tocca al duo Matteo Morra-Andrea Caso. Attenti a quei due. Il primo è Matteo Morra, il candidato sindaco in pectore del Pd, da sempre definito il piccolo D’Alema di Marano. Astuto, calcolatore, apparentemente freddo, sarà sostenuto da Andrea Caso, che da mesi si muove in sordina dopo aver seguito – sciaguratamente – le orme del Giggino Nazionale. Andrea, dopo 4 anni e passa da parlamentare, vuole in qualche modo posizionarsi sul territorio, mettere qualche bandierina o qualche “scopa”, come si dice in gergo. Matteo è amico suo e soprattutto degli amici del “Giudice di Pace” (questa è per pochi). Ce la faranno? Potrebbero, ma grazie soprattutto al contributo – indiretto – del Terzo polo e degli sventurati dell’area moderata e del centrodestra.













