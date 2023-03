35 Visite

Stamani la polizia municipale, supportata da un tecnico comunale, si è recata in via Migliaccio, a ridosso del Pip, per verificare quanto esposto (attraverso il nostro portale) da alcuni cittadini che da tempo lamentano l’occupazione abusiva della sede stradale. Le verifiche sono in corso, si attende la relazione tecnica e le eventuali determinazioni del caso.













Commenti

