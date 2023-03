Giugliano, ancora un pari al Partenio-Lombardi. Il Taranto impone lo 0-0

67 Visite

ll Giugliano non va oltre lo 0-0 con il Taranto di Eziolino Capuano, assente in panchina perché squalificato. Gara combattuta al Partenio di Avellino. I tigrotti di Raffaele Di Napoli, privi di Piovaccari e Sorrentino in attacco, provano a fare la partita ma la difesa degli ionici regge bene all’urto. Nella ripresa, Di Napoli getta nella mischia il ritrovato Gladestony ma la musica non cambia.

Il Giugliano non vince in casa dallo scorso 4 dicembre. L’ultimo successo fu agguantato in extremis con il Foggia. L’ennesimo pareggio interno fa salire i gialloblu a quota 37, che equivale alla decima posizione in classifica. Domenica il derby sul campo della Juve Stabia.













