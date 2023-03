Siglato la convenzione di tirocinio tra il Gruppo Interforze C.O.N.I.T.A. e il liceo Calamandrei di Napoli. Impegnata anche la protezione civile di Aversa

127 Visite

E’ stato stipulato un patto tra il Coordinamento Operativo Nazionale Interforze Tutela Ambientale (C.O.N.I.T.A.) e il Liceo Scientifico “Piero Calamandrei” di Ponticelli per portare avanti dei tirocini formativi curriculari. In particolare, l’Associazione Interforze darà la possibilità ai ragazzi dell’Istituto superiore di svolgere attività all’interno della sede operativa del Comitato e il tirocinio avrà una durata stabilita nell’arco del Progetto formativo individuale. Oltre questo, sono state organizzate dal C.O.N.I.T.A., rappresentato dal Presidente Dott. Maurizio Masciandaro, 5 giornate dedicate allo sviluppo di competenze trasversali e all’orientamento al lavoro: i vari incontri sono partiti il 27 febbraio scorso e termineranno il 3 marzo con la consegna degli attestati agli alunni del Calamandrei. Il percorso tocca anche argomenti specifichi: microchippature, protezione civile e tutela degli animali da affezione. Alle lezioni partecipano oltre al Presidente del C.O.N.I.T.A., altre figure specializzate nelle differenti materie tra cui: il Dott. Pasquale Errico già questore di Salerno, la Dott.ssa Alessia Giangrasso, Vicaria Nazionale C.O.N.I.T.A., il Dott. Marco Canale, Dirigente Medico Veterinario ASL/NA 1, la Dott.ssa Giovanna De Rosa, Direttore CSV di Napoli, Antonio Carpentieri, Coordinatore Nucleo Zoofilo GPG Prefettura Napoli, Maria Angela Alfano, Coordinatrice Nucleo Assistenza Fasce Deboli, Fabio Alborino, Vice Coordinatore Nucleo Comunale Protezione Civile di Aversa, Pasquale Carnevale, Vice Coordinatore Nucleo Comunale Protezione Civile di Aversa, Antonio Agresti, Direttore Gruppo Operativo, il Dott. Vincenzo Desidery, Presidente A.N.P.N.A.F.M.C., Pasquale Esposito Lgt. dei Carabinieri e Presidente ANCRI Napoli, Leonardo De Pasquale Nucleo Subacqueo, Gennaro Arena, Segr.Nazionale C.O.N.I.T.A., Edvige Mariani, Operatrice Nucleo Assistenza Fasce Deboli.. Tra gli operatori ci saranno Gaetano Cecere, Alessandro Vitale, Umberto Rasulo, Maurizio Manna, Anna Maresca e Corrado del Bravo. Le lezioni si svolgeranno presso il Liceo Calamandrei, presso il C.S.V. (Centro Direzionale Napoli), ma anche nella sede della Protezione Civile di Aversa e in via Montagna Spaccata a Pianura. L’iniziativa è stata sostenuta dall’assessore del Comune di Aversa, Giovanni Innocenti, che ha sottolineato: “E’ importante far conoscere ai più giovani l’impegno profuso dai nostri volontari e l’importanza delle attività che garantisce quotidianamente la nostra Protezione Civile” mentre il Dott. Maurizio Masciandaro del C.O.N.I.T.A. si è dimostrato entusiasta e prevede di organizzare anche delle visite guidate all’interno della Protezione Civile di Aversa.

Angelo Covino













